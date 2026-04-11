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Serie A

Serie A : la Juventus fait le plein de points à l’Atalanta

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luciano Spalletti @Maxppp
Atalanta 0-1 Juventus

Lors de la 32e journée de Serie A, l’Atalanta s’est incliné à domicile face à Juventus (0-1) ce 11 avril 2026 à la New Balance Arena. La rencontre, arbitrée par Fabio Maresca, a été longtemps équilibrée avec une première période fermée conclue sur un score nul et vierge. Les deux équipes évoluaient dans un dispositif identique en 3-4-2-1, avec notamment Marco Carnesecchi, Sead Kolašinac et Charles De Ketelaere côté bergamasque, tandis que la Juventus alignait Michele Di Gregorio, Bremer et Kenan Yıldız.

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Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Logo Juventus Juventus 60 32 +26 17 9 6 55 29
7 Logo Atalanta Atalanta 53 32 +16 14 11 7 44 28

Le tournant du match est intervenu au retour des vestiaires lorsque Jeremie Boga a inscrit l’unique but de la rencontre à la 48e minute pour la Juventus. Malgré plusieurs tentatives pour revenir au score, l’Atalanta n’est pas parvenu à tromper la défense turinoise. Grâce à ce succès précieux à Bergame, la Juventus repart avec les trois points et renforce sa position au classement, tandis que l’Atalanta concède une défaite frustrante devant son public.

Pub. le - MAJ le
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