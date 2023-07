Real Madrid, Brésil : Carlo Ancelotti fait le point sur son avenir

Carlo Ancelotti sera-t-il toujours l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? Sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2024, l’entraîneur italien fait l’objet de rumeurs le propulsant à la tête de la sélection brésilienne. Si le président de la Confédération brésilienne de football Ednaldo Rodriguez s’est montré optimiste dans ce dossier, aucun communiqué officiel n’a été publié par la CBF à ce sujet. Interrogé par As, le technicien italien, qui effectue actuellement sa tournée estivale aux Etats-Unis avec le Real Madrid, n’a pas souhaité se prononcer davantage sur les chances de le voir un jour reprendre les rênes de la Seleçao.

Toutefois, il a certifié qu’il irait au bout de son mandat avec la Casa Blanca. « Je ne parlerai jamais du Brésil, ni de ce qui va se passer. Je suis l’entraîneur principal du Real Madrid et je reste. Je ne parlerai plus de ce sujet. J’ai un contrat et je m’y tiendrai. Renouvellement ? Je ne suis pas pressé. J’ai une confiance totale dans ce club, on verra ce qui se passera cette saison », a rétorqué l’ancien coach d’Everton. Le message est passé !

