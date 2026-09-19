Monaco : Matthis Abline adore Filipe Luis

Après la victoire de Monaco face à Lens (2-1), Matthis Abline a salué l’impact de Filipe Luis depuis son arrivée sur le banc monégasque. L’attaquant français explique avoir rapidement compris les attentes de son nouvel entraîneur, qu’il juge particulièrement exigeant. Une méthode qui pousse le groupe à élever son niveau et à maintenir davantage de constance, aussi bien dans le secteur défensif qu’offensif.

La suite après cette publicité

Abline a également insisté sur l’état d’esprit insufflé par le technicien brésilien. « Filipe Luis nous apporte énormément et on est super contents du travail qu’il fournit », a-t-il déclaré, estimant que ses joueurs évoluent avec plus de liberté sous ses ordres. Pour l’attaquant de l’ASM, cette « grinta » transmise par Filipe Luis s’est encore confirmée face aux Lensois, Monaco ayant su aller chercher les trois points malgré une seconde période plus disputée.