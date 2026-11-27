Deuxième du classement de Liga, à trois points du FC Barcelone, le Real Madrid a l’occasion de mettre la pression aux Blaugranas en cas de victoire à domicile face à Alavés. En attendant, José Mourinho a convoqué un groupe de 22 joueurs pour ce match au Bernabéu, avec une grande nouveauté.

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Indisponible depuis le début de la saison en raison d’une blessure au tendon, Ferland Mendy (31 ans) figure dans le groupe, pour la première fois de cet exercice. Enfin, à noter quatre absents : Endrick, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold et Raúl Asencio.