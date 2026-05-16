PSG : après Zaïre-Emery, Luis Enrique a totalement métamorphosé Senny Mayulu

Luis Enrique adore les joueurs capables de tout faire, et Senny Mayulu est en train de devenir l’incarnation parfaite de cette philosophie au PSG. À seulement 19 ans, le titi parisien s’impose progressivement comme l’un des hommes de confiance du technicien espagnol grâce à une polyvalence rarissime à ce niveau. D’abord utilisé en faux numéro 9 en début de saison lors de l’absence d’Ousmane Dembélé, notamment pendant le choc de Ligue des Champions face au Barça où il avait marqué les esprits avec un but décisif, le jeune Français a ensuite été déplacé à plusieurs reprises dans différents rôles.

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Ces dernières semaines, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas hésité à le repositionner au poste de latéral droit afin de préserver Achraf Hakimi, touché physiquement, mais aussi Warren Zaïre-Emery, élément majeur du système parisien. Une adaptation impressionnante qui témoigne de la confiance grandissante du coach espagnol envers son jeune joueur. Avant d’affronter Lens, Luis Enrique avait d’ailleurs parfaitement résumé le profil de son protégé : « la première chose que tu dois avoir au PSG, c’est le moteur. Il faut pouvoir être en même temps numéro 9, numéro 8, numéro 6, numéro 2… Il faut avoir le moteur comme l’a Hakimi, Warren… Senny en a un aussi. Il a la condition physique et technique pour être un joueur important dans l’équipe. Je suis content à chaque fois qu’un Titi fait du bon boulot. »

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Une montée en puissance bluffante

Et cette confiance n’a cessé d’être récompensée. Lors du match du titre face à Lens (0-2), Mayulu a encore livré une prestation très aboutie dans un rôle pourtant loin d’être naturel pour lui. Aligné durant l’intégralité de la rencontre au poste de latéral droit, il a impressionné autant défensivement qu’offensivement, en venant régulièrement s’installer dans l’axe durant les phases de possession comme le demandait Luis Enrique. Son activité et sa lecture du jeu ont sauté aux yeux, au point de devenir l’un des hommes forts du PSG ce soir-là. Quelques jours auparavant déjà, contre Brest, il avait bluffé tout le monde dans ce même rôle hybride.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : meilleur joueur dans les duels remportés (9/13), meilleur créateur d’occasions avec six situations créées, meilleur tacleur du match avec quatre interventions réussies, 90 % de passes réussies, huit récupérations et deux dribbles réussis. Une performance XXL qui confirme qu’il ne s’agit plus d’un simple dépannage tactique, mais bien d’une véritable option crédible dans plusieurs secteurs du jeu. Ce dimanche face au Paris FC, alors que le PSG déjà champion devrait largement faire tourner avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, Mayulu devrait encore être titularisé dans le couloir droit. Une nouvelle preuve que Luis Enrique compte énormément sur lui dans cette dernière ligne droite.

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Une polyvalence rarissime

Car au-delà de sa simple polyvalence, c’est surtout sa capacité d’adaptation qui impressionne cette saison. Dans le détail, Senny Mayulu a déjà évolué quasiment partout sur le terrain. Milieu défensif, relayeur, numéro 10, ailier gauche, ailier droit, faux numéro 9 ou encore latéral droit : le jeune Parisien a occupé 9 postes différents depuis le début de l’exercice. Hormis gardien, défenseur central et latéral gauche, il a pratiquement joué partout. Une rareté dans le football moderne et une caractéristique qui rappelle forcément… Luis Enrique lui-même.

Durant sa carrière, l’Asturien était connu pour sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles avec la même intensité, du Real Madrid au FC Barcelone. Et aujourd’hui, il semble voir en Mayulu une version moderne de cette flexibilité totale. Avec 40 matchs disputés cette saison, dont 28 titularisations, 6 buts et 5 passes décisives, le titi parisien ne cesse de gagner du terrain dans la hiérarchie parisienne. Luis Enrique lui avait d’ailleurs promis du temps de jeu important dès le printemps : « c’est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. Je suis très content de ce qu’il met dans l’équipe. C’est un joueur important, un titi. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il aura l’opportunité de jouer des matchs importants, il l’a fait dans le passé. » Une promesse désormais totalement tenue.

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Mayulu est en train de réussir quelque chose de rare au PSG : s’installer durablement dans la rotation d’un effectif ultra-concurrentiel en étant issu du centre de formation. Hormis Warren Zaïre-Emery, peu de jeunes formés au club ont réussi à gagner une telle crédibilité aussi vite sous l’ère qatarie. Son intelligence tactique, sa qualité technique et son volume physique en font aujourd’hui l’un des grands gagnants de la méthode Luis Enrique. Certes, il n’a pas encore un rôle de superstar ni un statut d’indiscutable, mais son importance ne cesse de grandir dans l’effectif parisien. Et alors que le PSG rêve à présent d’un nouveau sacre européen face à Arsenal, Senny Mayulu pourrait encore avoir son mot à dire. Comme face à l’Inter l’an passé, où il avait déjà marqué les esprits avec son but, le jeune titi parisien pourrait profiter de la finale de C1 pour continuer d’écrire son histoire avec son club de cœur… et peut-être entrer encore un peu plus dans le cœur des supporters parisiens.