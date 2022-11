Javier Tebas allume encore le PSG et Lionel Messi

La suite après cette publicité

La pilule n'est décidément pas encore passée pour le président de la Liga. Présent à une conférence organisée par le média Diario Olé mardi dernier, Javier Tebas est, une nouvelle fois, revenu sur le choix de Lionel Messi de partir jouer au PSG. « Je ne sais pas si Messi fera un dernier show au Barça, cela dépendra de lui, j'espère qu'il reviendra. Je pense que c'était une erreur même pour lui, à mon avis, de rompre ce mariage, c'était une alliance très bénéfique à long terme pour Messi et pour le Barça lui-même », a regretté le patron de la Ligue.

Il en a également profité pour également tacler la France et son football : « je pense que Messi ne manque pas seulement à la Liga, il manque au football, car le championnat français est ce qu'il est. Je pense qu'au PSG, il est beaucoup moins suivi que lorsqu'il était à Barcelone. Espérons qu'il fasse une grande Coupe du monde, car c'est là que nous pourrons tous le revoir. » Des déclarations semblables à celles dont il a l'habitude et qui n'étonnent plus vraiment, lui qui n'a jamais cessé de critiquer le Barça sur sa gestion financière.