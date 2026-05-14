Real Madrid : Florentino Pérez a trouvé la taupe

Alors qu’Enrique Riquelme est probablement l’homme qui menace de détrôner Florentino Pérez au Real Madrid, le président de la Casa Blanca reste sur ses gardes dans la capitale espagnole. Par ailleurs, il s’est présenté face à la presse et a accordé une interview au média espagnol El Chiringuito pour faire le point sur toutes les dernières informations brillantes du club merengue.

La suite après cette publicité

Et évidemment, le président n’a pas échappé au sujet qui faisait bouillir en interne : la bagarre entre deux coéquipiers (Federico Valverde et Aurélien Tchouameni). Devant les caméras, le dirigeant a avoué qu’il avait trouvé la taupe. « Nous savons qui a divulgué l’information concernant Tchouaméni et Valverde » a insisté Pérez, avant d’affirmer que la vraie gravité n’était pas la bagarre elle-même, mais la fuite vers la presse. Estadio Deportivo a récemment cité le nom de Dani Ceballos.