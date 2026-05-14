Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Florentino Pérez a trouvé la taupe

Par Tom Courel
1 min.
Florentino Pérez , président du Real Madrid @Maxppp

Alors qu’Enrique Riquelme est probablement l’homme qui menace de détrôner Florentino Pérez au Real Madrid, le président de la Casa Blanca reste sur ses gardes dans la capitale espagnole. Par ailleurs, il s’est présenté face à la presse et a accordé une interview au média espagnol El Chiringuito pour faire le point sur toutes les dernières informations brillantes du club merengue.

La suite après cette publicité

Et évidemment, le président n’a pas échappé au sujet qui faisait bouillir en interne : la bagarre entre deux coéquipiers (Federico Valverde et Aurélien Tchouameni). Devant les caméras, le dirigeant a avoué qu’il avait trouvé la taupe. « Nous savons qui a divulgué l’information concernant Tchouaméni et Valverde » a insisté Pérez, avant d’affirmer que la vraie gravité n’était pas la bagarre elle-même, mais la fuite vers la presse. Estadio Deportivo a récemment cité le nom de Dani Ceballos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier