Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 2

ASSE : ça sent le roussi pour Eirik Horneland

Par Jordan Pardon
1 min.
Eirik Horneland salue un coach en Ligue Europa Conférence @Maxppp

Battu par Reims hier soir (1-0), Saint-Etienne a été éjecté du podium de Ligue 2 et pourrait même encore perdre une place selon l’issue du match de demain entre Dunkerque, 5e, et Le Mans, 6e. À en croire Le Progrès, l’étau se resserre autour de l’entraîneur norvégien Eirek Horneland, plus en odeur de sainteté à Sainté.

La suite après cette publicité

Une réunion est prévue ce dimanche entre la direction stéphanoise et le coach de 50 ans, menacé par la situation. Cette concertation met un peu plus en suspens son avenir à la tête des Verts, moins d’un an après son arrivée en provenance de Brann.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
Eirik Horneland

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Eirik Horneland Eirik Horneland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier