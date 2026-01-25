ASSE : ça sent le roussi pour Eirik Horneland

Battu par Reims hier soir (1-0), Saint-Etienne a été éjecté du podium de Ligue 2 et pourrait même encore perdre une place selon l’issue du match de demain entre Dunkerque, 5e, et Le Mans, 6e. À en croire Le Progrès, l’étau se resserre autour de l’entraîneur norvégien Eirek Horneland, plus en odeur de sainteté à Sainté.

Une réunion est prévue ce dimanche entre la direction stéphanoise et le coach de 50 ans, menacé par la situation. Cette concertation met un peu plus en suspens son avenir à la tête des Verts, moins d’un an après son arrivée en provenance de Brann.