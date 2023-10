Naples : Victor Osimhen au cœur d’un nouvel imbroglio

Victor Osimhen est bien malgré lui au centre de toutes les attentions en ce moment à Naples. A nouveau buteur après l’épisode malencontreux du Tiktok, le Nigérian est cette fois la cible de l’entreprise Giochi Preziosi. Cette dernière est sur le point de commercialiser une poupée à l’effigie du buteur napolitain intitulée Cicciobello Bomber. Le nom du joueur n’est pas expressément marqué mais entre le maillot azzurro ou encore le masque, les références sont sans équivoque.

L’histoire aurait pu s’arrêter là sauf que, vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un produit officiel, et donc non autorisé par le Napoli, qui va entreprendre des démarches judiciaires. « Le club a donc pris des mesures pour protéger ses intérêts », indique le communiqué. Une belle occasion de défendre Victor Osimhen et les intérêts de tout le monde après les récents événements qui ont éloigné les deux parties.