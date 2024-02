FC Barcelone : le vestiaire ne supporte plus Robert Lewandowski

Le FC Barcelone se fissure. Depuis plusieurs années, le club blaugrana doit gérer une crise financière très importante. En parallèle, il doit aussi composer avec des résultats sportifs pas toujours au rendez-vous. L’an dernier, les pensionnaires du Camp Nou avaient été éliminés de la Ligue des Champions dès la phase de poules, avant de sortir rapidement ensuite en Ligue Europa. Cette saison, les Catalans semblent distancés en Liga (10 points de retard sur le Real Madrid, 1er), eux qui ont été éliminés en Coupe du Roi. Pour ne rien arranger, Xavi a annoncé son départ à l’issue de la saison.

D’autres joueurs pourraient suivre, à l’image de Frenkie de Jong. Souvent poussé vers la sortie ces dernières années, le Néerlandais est disposé cette fois-ci à s’en aller puisqu’il est mécontent du projet mis en place et veut remporter la Ligue des Champions. Son prix est fixé à 100 millions d’euros selon Mundo Deportivo. Les Barcelonais sont également prêts à ouvrir grand la porte à Robert Lewandowski (35 ans) lors du prochain mercato. Recrue star de l’été 2022, l’ancien du Bayern Munich a terminé son premier exercice avec un bilan de 33 buts et 8 assists en 46 apparitions.

Lewy ne fait pas l’unanimité au Barça

Cette saison, le Polonais affiche un bilan de 13 buts et 6 passes décisives en 30 matches, dont 26 en tant que titulaire. Mais ses prestations ne sont pas toujours jugées satisfaisantes de la part de la presse espagnole, qui attend bien plus d’un buteur de sa trempe. Malgré cela, l’attaquant s’accroche, lui qui veut être présent quand l’équipe inaugurera le nouveau Camp Nou. « C’est un stade magique, un terrain magique, et oui, bien sûr, je veux y jouer. Il faut encore attendre dix mois, je pense. J’espère qu’on pourra y être à la fin de l’année et pouvoir jouer avec tout le monde dans cette super ambiance. (…) Je me sens très bien en ville, ma famille aussi, nous sommes très heureux.»

Mais il n’est pas certain qu’il soit encore là quand le Barça reviendra dans son enceinte. El Chiringuito explique qu’il a été placé sur la liste des joueurs transférables en cas de bonne offre, tout comme Ansu Fati et Ronald Araujo. La célèbre émission présentée par Josep Pedrerol a fait aussi une autre révélation très importante. Un journaliste présent en plateau a confié : «il y a des joueurs dans le vestiaire qui ne s’entendent pas avec lui.» Autant dire qu’un départ ne serait pas forcément mal vécu par une bonne partie du groupe, qui a donc du mal avec Robert Lewandowski. Le malaise enfle donc pour le joueur sous contrat jusqu’en 2026.