Ligue 1
OM : le message d’Angel Gomes aux supporters
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Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant d’affronter Troyes en clôture de la 6e journée de Ligue 1, Angel Gomes est revenu sur la situation inquiétante de l’OM. Alors que les Phocéens pointent actuellement au 17e rang du classement du championnat de France, le milieu de terrain anglais a voulu envoyer un message aux supporters olympiens.
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Les supporters comprennent la situation du club, depuis le premier match jusqu’à présent, ils n’ont jamais arrêté de nous soutenir. On est vraiment heureux et reconnaissant de cela. On va travailler dur pour leur apporter un peu de joie et de bons moments, a ainsi lancé le joueur de 26 ans.
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