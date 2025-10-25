Les images du 950e but en carrière de Cristiano Ronaldo

Légende vivante du football, Cristiano Ronaldo continue de marquer l’histoire du ballon rond. Même à 40 ans, l’attaquant portugais reste une attraction et chacun de ses matches avec Al-Nassr est scruté de près. Ayant l’objectif XXL d’atteindre les 1000 buts en carrière d’ici sa retraite, CR7 continue d’empiler les buts.

Chaque week-end, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United se rapproche de cet objectif grandiose. Auteur de six buts en sept matches depuis le début de cette édition 2025-2026, Ronaldo a encore marqué ce samedi soir. A la conclusion d’une attaque rapide des siens en fin de match, la légende a inscrit son 950e but en carrière. Plus que 50 buts désormais.