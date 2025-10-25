Menu Rechercher
Les images du 950e but en carrière de Cristiano Ronaldo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cristiano Ronaldo lors de la finale de Ligue des Nations @Maxppp
Hazem 0-2 Nassr

Légende vivante du football, Cristiano Ronaldo continue de marquer l’histoire du ballon rond. Même à 40 ans, l’attaquant portugais reste une attraction et chacun de ses matches avec Al-Nassr est scruté de près. Ayant l’objectif XXL d’atteindre les 1000 buts en carrière d’ici sa retraite, CR7 continue d’empiler les buts.

ZackNaniTV
LE 9️⃣5️⃣0️⃣ ème but de M. Cristiano Ronaldooooo
Chaque week-end, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United se rapproche de cet objectif grandiose. Auteur de six buts en sept matches depuis le début de cette édition 2025-2026, Ronaldo a encore marqué ce samedi soir. A la conclusion d’une attaque rapide des siens en fin de match, la légende a inscrit son 950e but en carrière. Plus que 50 buts désormais.

