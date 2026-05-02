Yacine Adli se fait démonter en Algérie après son rétropédalage

Les cas Issa Diop et Yacine Adli feront probablement figure d’exemples pédagogiques pour la nouvelle génération de footballeurs dans les années à venir. Très jeunes, les deux joueurs avaient affirmé leur désir de jouer pour l’équipe de France un jour. Rien de bien étonnant jusque-là, pour deux joueurs façonnés dans les catégories de jeunes tricolores. Mais c’est surtout la suite de leur réponse, excluant toute possibilité de jouer pour leur pays d’origine, qui avait davantage marqué les esprits à l’époque.

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Hier, Yacine Adli a ainsi pris tout le monde à contre-pied en déclarant pour la première fois publiquement son désir de représenter l’Algérie : « j’ai eu une discussion récemment avec Petkovic qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux et j’étais sincère avec lui, j’admets avoir fait des erreurs par le passé. J’admets avoir mal choisi mes mots, mais je ne suis pas arrogant », a-t-il confié dans un entretien accordé à SportTeam. Les réactions n’ont pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux, certains lui reprochant notamment un timing opportuniste à moins de deux mois de la Coupe du Monde.

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«La fameuse disquette d’attachement depuis l’enfance»

En Algérie, cette annonce a été très remarquée et elle continue d’alimenter un certain ressentiment. La Gazette du Fennec parle ce matin d’un « rétropédalage désespéré », de « regrets tardifs », et ajoute d’un ton lapidaire : « lorsqu’il jouait à l’AC Milan, Yacine Adli (25 ans) voyait les choses en grand. Pour lui, il était question de jouer au “plus haut niveau”. Et le haut niveau c’était de rejoindre l’équipe de France. Mais voilà que sa carrière prend une autre tournure. Actuellement, il évolue à Al Shabab (Arabie saoudite) et ses performances n’ont pas de quoi le laisser d’espérer être appelé en équipe de France. Automatiquement, il se remet à parler de l’Algérie… en rétropédalant et en sortant la fameuse disquette d’attachement depuis l’enfance. On l’a un peu trop entendue celle-là. »

Le média algérien remet également en cause la sincérité des propos du joueur, qui aurait pu rejoindre la sélection dès 2019 lorsque Belmadi l’avait sollicité : « il joue même sur le sentimental en laissant croire que "les plus grandes joies sportives que j’ai eues dans mon enfance c’était grâce à l’équipe nationale algérienne." Un peu difficile à croire car El-Khadra n’a pas connu plus d’exploits que les Bleus par le passé (…) Il pouvait bien répondre favorablement à la sollicitation de Belmadi. Chose qu’il n’a pas faite. On s’en tiendra à cela et lui se contentera d’être entraîné par un Algérien, Noureddine Zekri en l’occurrence. C’est la seule odeur du pays qu’il peut avoir. »

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Les fans algériens globalement contre sa venue

De son côté, DZ Foot estime que c’est la trajectoire de sa carrière qui a redéfini ses ambitions : « Yacine Adli revient sur sa déclaration polémique. À l’époque, il assumait pleinement son choix de privilégier les Bleus, écartant de fait la sélection algérienne. Un positionnement clair, qu’il avait même réaffirmé il y a encore quelques mois. Mais le temps et surtout l’évolution de sa carrière semblent avoir rebattu les cartes. Désormais joueur d’Al Shabab FC en Arabie saoudite, Adli a vu ses perspectives internationales se réduire considérablement. Ses performances, jugées insuffisantes pour prétendre à une convocation avec l’équipe de France, l’ont poussé à une remise en question (…) Adli évoque aussi un attachement ancien à l’Algérie. Un argument qui peine toutefois à convaincre une partie du public, encore marqué par son refus passé. ».

Afrik Foot ajoute : « alors qu’il n’y était pas allé avec le dos de la cuillère pour choisir l’équipe de France, Yacine Adli a fait son mea culpa par rapport à l’Algérie. Yacine Adli aurait-il des remords ? », s’interroge le média, qui relaye plusieurs réactions de supporters algériens, globalement contre la venue du joueur. « Tu peux encore attendre jusqu’en 2030, tu ne seras pas sélectionné », « Qu’il regarde la Coupe du monde à la télé », « De toute façon pour l’Algérie il n’a plus le niveau », peut-on lire. A l’image d’Issa Diop, c’est sur le terrain qu’Adli pourra faire évoluer les opinions à son sujet.