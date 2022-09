Quatre personnes placées en garde à vue après les incidents à la Meinau

A l'occasion de la rencontre entre Strasbourg et Clermont, comptant pour la 7ème journée de Ligue 1, une minorité d’irresponsables a procédé à des lancers de projectiles dans l'enceinte du stade strasbourgeois. Dans la foulée, quatre personnes étaient interpellées puis placées en garde à vue à la suite de ces faits. Par le biais d'un communiqué, le club alsacien a fermement condamné ces agissements.

La suite après cette publicité

«C’est avec la plus grande fermeté que le club condamne les jets de projectiles observés hier. Le club, qui a fait en sorte que les matchs soient une fête populaire depuis 10 ans, s’efforce de combattre ces pratiques dangereuses pour l’intégrité des acteurs du jeu, de ses supporters et de ses collaborateurs. Des interdictions commerciales de stade seront par ailleurs prononcées par le Racing qui poursuivra ses actions en matière de pédagogie et de répression afin de préserver la Meinau de ces actions menées par une minorité d’irresponsables.» peut-on lire dans ce dernier.