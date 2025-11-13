La sortie dingue d’un ancien dirigeant du Barça sur Lamine Yamal et l’Espagne

Alors que la polémique enfle entre le Barça et la sélection espagnole au sujet de Lamine Yamal, un ancien dirigeant du club catalan s’est offert une sortie fracassante. Si la Fédération ibérique a déploré que le Barça ne l’ait pas tenu au courant d’une intervention subie par le joueur avant le stage international, Xavier Sala-i-Martin, ancien dirigeant blaugrana, s’est offert une sacrée sortie médiatique, relayée par Marca.

« Les fans du Real Madrid, les sélectionneurs et les consultants il faut juste leur dire une chose : qu’ils aillent se faire foutre ! La Fédération devrait être contente que Lamine guérisse. Ou, l’objectif de la Fédération est-il de blesser volontairement les joueurs du Barça et elle se fâche quand le Barça ne la laisse pas ? Les médecins de la Fédération n’ont aucun pouvoir de décision. S’ils sont surpris et gênés, qu’ils aillent se faire voir. Ce sont les médecins du Barça qui décident », s’est-il emporté. Bonne ambiance…