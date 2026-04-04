Menu Rechercher
Commenter 8
Liga Portugal

Portugal : le Benfica et Porto crient au scandale arbitral en faveur du Sporting

Par La Rédaction FM
1 min.
Morten Hjulmand sous le maillot du Sporting CP @Maxppp
Sporting 4-2 Santa Clara

Porto et Benfica s’unissent pour dénoncer le Sporting. Quatre jours avant de recevoir Arsenal en quarts de finale aller de Ligue des champions, le Sporting Portugal a signé un nouveau succès en championnat contre Santa Clara (4-2) et reste au contact de Porto, leader. Mais sur les réseaux sociaux, le club portugais de Benfica a relayé une compilation d’erreurs en faveur du Sporting, en inscrivant « PLUS AUCUNE HONTE ! » en titre de sa vidéo, pour dénoncer plusieurs décisions arbitrales jugées controversées.

La suite après cette publicité
SL Benfica
JÁ NEM HÁ VERGONHA!
Voir sur X

Quelques heures plus tard, le FC Porto a également partagé une image d’une action litigieuse dans le temps additionnel, estimant qu’un penalty aurait dû être accordé à Santa Clara après un tirage de maillot, alors que le score était de 3-2 pour le Sporting. Pour Porto, cette intervention justifiait clairement un penalty en faveur de Santa Clara, relançant ainsi la polémique autour des pressions de Porto et Benfica sur le Championnat portugais. « Le VAR a permis au Sporting de rejoindre Benfica et le FC Porto au même niveau », a expliqué Paulo Bento, l’ex-coach du club lisboète, qui estime que l’introduction de l’arbitrage vidéo a été un élément essentiel pour briser le règne des deux géants portugais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Sporting
Porto
Benfica

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Porto Logo FC Porto
Benfica Logo SL Benfica
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier