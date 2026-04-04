Portugal : le Benfica et Porto crient au scandale arbitral en faveur du Sporting

Porto et Benfica s’unissent pour dénoncer le Sporting. Quatre jours avant de recevoir Arsenal en quarts de finale aller de Ligue des champions, le Sporting Portugal a signé un nouveau succès en championnat contre Santa Clara (4-2) et reste au contact de Porto, leader. Mais sur les réseaux sociaux, le club portugais de Benfica a relayé une compilation d’erreurs en faveur du Sporting, en inscrivant « PLUS AUCUNE HONTE ! » en titre de sa vidéo, pour dénoncer plusieurs décisions arbitrales jugées controversées.

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Quelques heures plus tard, le FC Porto a également partagé une image d’une action litigieuse dans le temps additionnel, estimant qu’un penalty aurait dû être accordé à Santa Clara après un tirage de maillot, alors que le score était de 3-2 pour le Sporting. Pour Porto, cette intervention justifiait clairement un penalty en faveur de Santa Clara, relançant ainsi la polémique autour des pressions de Porto et Benfica sur le Championnat portugais. « Le VAR a permis au Sporting de rejoindre Benfica et le FC Porto au même niveau », a expliqué Paulo Bento, l’ex-coach du club lisboète, qui estime que l’introduction de l’arbitrage vidéo a été un élément essentiel pour briser le règne des deux géants portugais.