Le Sénégal envoie un message de taille à l’équipe de France !

Le Sénégal est en fête. Bien que la CAF ait décidé, le 17 mars dernier, d’attribuer la victoire sur tapis vert au Maroc en raison des protestations des joueurs sénégalais, qui avaient quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire, les Lions ont fait sensation samedi soir sur la pelouse du Stade de France en s’imposant face au Pérou grâce à des buts de Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr (2-0). Mais au-delà de la victoire, ce sont surtout les célébrations autour du trophée qui ont marqué les esprits.

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Premier adversaire de l’équipe de France au Mondial 2026 dans le groupe I, le Sénégal a profité de cette première sortie après la CAN 2025 pour exhiber, devant la diaspora sénégalaise en France, un trophée que le peuple estime toujours lui appartenir. « Le football dans son ensemble en Afrique avance plus vite que ses instances. Le football africain mérite de meilleurs dirigeants. Aux acteurs du football de prendre leurs responsabilités et de tout faire pour qu’on ait des instances aussi solides que notre football », a lâché froidement Édouard Mendy.

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Les Lions ont répondu présent sur le terrain

Plus tard après la rencontre, Krépin Diatta a également tenu des propos forts : « Le groupe, comme vous avez pu le voir, vit très, très bien, malgré la décision qui a été prise. Mais comme je l’ai dit tout à l’heure, on se sentira toujours champions d’Afrique, ça personne ne pourra nous l’enlever. Le monde entier a vu que le Sénégal a réalisé un très, très bon tournoi ». Un sentiment partagé par Mory Diaw, qui estime qu’« il y a 0 % de chance qu’on nous retire le titre. On a une totale confiance au comité exécutif et à la FSF. Il y a du chambrage, mais nous, on reste assez calmes. Personnellement, je profite pleinement et ce n’est pas encore fini ». De quoi souder davantage le groupe.

« Il faut remercier le public. C’est compliqué de voir le Stade de France rempli sans l’équipe de France. En voyant la diaspora sénégalaise dans ce stade mythique… on ne peut qu’être contents, même s’il y a des choses à améliorer », a ajouté le sélectionneur Pape Thiaw, qui n’a logiquement pas souhaité s’exprimer sur la décision de la CAF, mais pense déjà à la préparation de la Coupe du monde 2026. Car au-delà de la polémique et de la célébration du trophée, le Sénégal a surtout montré sur le terrain qu’il restait taillé pour jouer un rôle majeur lors du prochain Mondial, et représenter un premier adversaire coriace pour les Bleus dès le 16 juin.