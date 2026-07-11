L’Atlético de Madrid lâche 45 M€ pour Morten Hjulmand

Comme attendu, l’Atlético de Madrid a annoncé la signature du milieu de terrain danois Morten Hjulmand en provenance du Sporting. Le club madrilène a dépensé 40 millions d’euros, plus 5 de bonus, pour s’attacher les services du joueur de 27 ans. L’ancien milieu de Lecce a signé un contrat jusqu’en 2031 avec les Colchoneros.

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¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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«Le milieu défensif international danois de 27 ans rejoint notre club en provenance du Sporting CP. L’Atlético de Madrid et le Sporting CP ont trouvé un accord pour le transfert de Morten Hjulmand, qui a signé pour notre club jusqu’au 30 juin 2031», indique le communiqué de l’Atlético de Madrid.