Rennes : Estéban Lepaul clarifie son avenir

Auteur d’une saison sensationnelle sous les couleurs du Stade Rennais, Estéban Lepaul trône actuellement en tête du classement des buteurs de Ligue 1 et attise logiquement les convoitises comme nous vous le révélions ces dernières heures. Interrogé sur son avenir, l’attaquant de 26 ans a toutefois assuré qu’il se voyait rester à Rennes.

La suite après cette publicité

«Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui, j’espère, seront réalisés. Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe, donc ça coche parfaitement. Je pense qu’il faut confirmer une saison européenne pour valider». Pour rappel, le SRFC occupe actuellement la 5e place de Ligue 1 avant d’accueillir le Paris FC lors de la 33e journée.