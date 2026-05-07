Rennes : Estéban Lepaul clarifie son avenir
Auteur d’une saison sensationnelle sous les couleurs du Stade Rennais, Estéban Lepaul trône actuellement en tête du classement des buteurs de Ligue 1 et attise logiquement les convoitises comme nous vous le révélions ces dernières heures. Interrogé sur son avenir, l’attaquant de 26 ans a toutefois assuré qu’il se voyait rester à Rennes.
«Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui, j’espère, seront réalisés. Je pense que la prochaine étape pour moi, c’est de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe, donc ça coche parfaitement. Je pense qu’il faut confirmer une saison européenne pour valider». Pour rappel, le SRFC occupe actuellement la 5e place de Ligue 1 avant d’accueillir le Paris FC lors de la 33e journée.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Real Madrid : Federico Valverde à l’hôpital après un nouvel incident grave avec Aurélien Tchouameni !
Explorer