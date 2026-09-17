Équipe de France : au moins 3 victimes et 4 nouveaux pressentis dans la liste de Zinedine Zidane !

Demain, Zinedine Zidane vivra son deuxième temps fort avec l’équipe de France. Après avoir été intronisé à la tête des Bleus le 28 juillet dernier, le champion du monde 1998 va dévoiler sa première liste pour les prochains matches de Ligue des Nations face la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre, 5 octobre) et l’Italie (2 octobre). Sans surprise, les 68 millions de sélectionneurs français se demandent qui seront les premiers joueurs avec lesquels Zidane débutera son mandat. Ce soir, L’Équipe a tenté d’apporter quelques réponses.

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Pour le poste de gardien, le Rossonero Mike Maignan conservera son statut de gardien numéro 1. Pour les deux autres places, le nouveau coach des gardiens, Fabien Barthez, veut du changement, selon le journal. Si Robin Risser a des chances de revenir en bleu, la principale victime devrait être le Rennais Brice Samba (32 ans). Les noms de Jean Butez (Côme, 31 ans) et de Guillaume Restes (Toulouse, 21 ans) sont cités. En défense, Zidane devrait conserver plusieurs cadres dans le secteur axial tels que Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Blessé au dos, William Saliba ne sera pas de la partie et L’Équipe indique que son remplaçant sera probablement Jérémy Jacquet (21 ans), auteur d’un bon début de saison avec Liverpool.

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Plusieurs mondialistes en danger

Souvent cité pour intégrer la liste, le Lensois Ismaëlo Ganiou ne devrait pas figurer dans la liste. Comme Samba, Lucas Hernandez et Maxence Lacroix pourraient eux aussi faire les frais du changement voulu par ZZ. Un désir qui pourrait même profiter à Wesley Fofana (25 ans), dont l’unique apparition sous le maillot tricolore date de juin 2023. Pour ce qui est du poste de latéral, Theo Hernandez et Lucas Digne sont clairement en danger sur le côté gauche, tandis qu’Adrien Truffert (24 ans, Bournemouth) et Matthieu Udol (30 ans, Lens) seraient très bien placés. Pour le flanc droit, Zidane apprécierait le Bianconero Pierre Kalulu (26 ans, Juventus) et serait tenté à l’idée d’imiter Luis Enrique et d’installer le Parisien Warren Zaïre-Emery à ce poste.

Au milieu, le quotidien assure que la principale nouveauté pourrait être le milieu défensif Lucas Da Cunha (25 ans, Côme). Homme de base de Didier Deschamps, N’Golo Kanté (35 ans) ne devrait pas être appelé. Enfin, l’essentiel de l’attaque devrait être reconduit. Seuls Marcus Thuram et Jean-Philippe Mateta font débat au sein du staff des Bleus. Mateta serait le moins bien placé, ce qui pourrait profiter à un petit nouveau, Estéban Lepaul (26 ans, Rennes), dont le profil a été «particulièrement étudié par le staff» ces derniers jours. Ces tendances se confirmeront-elles ? Réponse demain, à partir de 18h !