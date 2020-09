Andreaw Gravillon de l'Inter au FC Lorient

Pour la poursuite de leur marché estival, les Merlus ont jeté leur dévolu sur un espoir au poste de défenseur central évoluant à l'Inter. Andreaw Gravillon, natif de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, débarque en prêt, avec une option d'achat de 4,5 millions d'euros. Âgé de 22 ans, le défenseur revient de prêts à Ascoli, Pescara et Sassuolo.

Passé par les équipes de jeunes de l’US Créteil-Lusitanos et de l’ASM Garges, Andreaw rejoint l’Italie et l’Inter Milan en 2014 pour y parfaire sa formation (U17 et Primavera). A ce jour, Andreaw Gravillon totalise 2 matches en Serie A avec Benevento et 67 matches de Serie B (2 buts) avec Pescara et Ascoli. « Andreaw est un défenseur complet doté de qualités physiques, athlétiques et de vitesse. Malgré son jeune âge, il possède déjà une belle expérience en Italie au sein de championnats et de clubs réputés. Il vient étoffer notre ligne défensive et nous apporter un profil complémentaire. Nous sommes ravis de l’accueillir parmi nous aujourd’hui, » a déclaré son nouveau coach, Christophe Pélissier.