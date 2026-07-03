Lionel Messi bat un nouveau record en Coupe du Monde

Meilleur buteur, meilleur passeur, joueur le plus capé… Lionel Messi a déjà laissé sa trace dans l’histoire de la Coupe du Monde, mais la star argentine va encore s’offrir un nouveau record cette nuit face au Cap-Vert. Titulaire pour le 16e de finale de l’Albiceleste, la Pulga va disputer son 30e match de Coupe du Monde.

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Ce sera évidemment une première dans l’histoire de la compétition, puisqu’aucun joueur n’a plus joué que l’Argentin. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de la Coupe du Monde, avec 26 matchs disputés. Kylian Mbappé en a, lui, joué 18. Autant dire que le Français pourrait s’approprier cette marque dans le futur.