Coupe du Monde 2026 : un événement toxique inattendu menace la finale !

Le décor est planté. Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne et l’Argentine vont s’affronter pour la finale de la Coupe du Monde 2026. La Roja cherchera à broder une deuxième étoile sur son maillot, tandis que l’Albiceleste tentera de remporter une deuxième finale consécutive pour rejoindre l’Italie et l’Allemagne au deuxième rang des nations les plus titrées avec quatre sacres. Mais ces dernières heures, la ville de New York s’est réveillée dans des conditions alarmantes.

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Si ce Mondial nous a habitués aux conditions climatiques difficiles (canicules, orages, pluies battantes, tempêtes), c’est un événement plutôt inattendu qui a mis la FIFA en état d’alerte. En effet, New York suffoque sous les fumées des incendies qui ravagent les forêts du Canada. Les habitants ont même commencé à porter des masques, car la qualité de l’air s’est réellement dégradée. De quoi menacer la grande finale entre l’Espagne et l’Argentine ? Il existe un risque pour la santé des joueurs.

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Des pluies salvatrices samedi ?

Les hommes de Luis de la Fuente se sont entraînés dans le New Jersey, comme si de rien n’était, mais RMC indique que la qualité de l’air à New York a atteint des niveaux « très malsains » selon l’indice AQI (Air Quality Index). Marca précise d’ailleurs que c’est l’indice AQI qui déterminera si la finale peut se jouer et non les nuages ou les fumées. «Ce jeudi, différentes stations de mesure ont évalué la qualité de l’air comme étant comprise entre « insalubre pour les groupes sensibles » et même « dangereuse » à certains moments de la journée dans certaines zones du New Jersey», peut-on lire dans les pages du quotidien espagnol.

Cette dégradation de la qualité de l’air s’est déjà fait ressentir à New York lors du match du championnat féminin de football entre le Gotham FC et le Washington Spirit. RMC indique en effet que l’arbitre a dû imposer deux pauses par mi-temps et la star du championnat, Trinity Rodman (la fille du célèbre basketteur), s’est également plainte du maintien du match. «Sans vouloir chercher d’excuses, je pense que des deux côtés, on se disait tous : « encore une pause, encore une pause, encore une pause ».» Mais pour l’instant, la FIFA ne prévoit pas de décaler son grand rendez-vous, car des pluies intenses sont attendues samedi, ce qui pourrait améliorer la qualité de l’air. Affaire à suivre.