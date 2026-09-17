Allemagne : Jürgen Klopp convoque deux listes avec 16 nouveaux joueurs !

À l’image de la France avec Zinedine Zidane, toute l’Allemagne attendait ce moment : l’annonce de la première liste de Jürgen Klopp. Sans banc de touche depuis son départ de Liverpool il y a deux ans, le technicien occupait un rôle de directeur du football au sein de Red Bull, en plus de diverses activités de consultant. Il a par exemple formé un duo remarqué sur Magenta Sport avec Thomas Müller durant la Coupe du Monde, où la Mannschaft a échoué en 16e de finale aux tirs au but contre le Paraguay (1-1, 4-3 t.a.b.), futur adversaire de la France.

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Les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas vraiment brillé aux États-Unis avec deux succès contre la Côte d’Ivoire (2-1) et le faible Curaçao (7-1) pour une défaite contre l’Équateur (2-1), avant leur élimination au premier tour de la phase à élimination directe. Nagelsmann n’a pas tenu le choc et a été remercié pour laisser la place à Klopp. Sa première conférence de presse avait d’ailleurs été particulièrement suivie, et il n’avait pas hésité à brandir la menace d’une démission en cas de critiques qu’il jugerait trop sévères. Ses choix vont donc être observés de près.

De nombreuses nouvelles têtes

On s’attendait à une première liste très remaniée par rapport au groupe convoqué au Mondial. Les départs en retraite d’Antonio Rüdiger et de Manuel Neuer, véritable légende vivante de la sélection, obligeaient à des remaniements. Nous n’avons pas été déçus. Klopp a fait dans l’original pour convoquer deux listes distinctes : une de 24 éléments pour affronter les Pays-Bas (24 septembre) et la Grèce (27 septembre) en Ligue des Nations, et une seconde de 21 joueurs qui devra jouer face à la Serbie (1er octobre) et à nouveau la nation hellénique (4 octobre). Les deux groupes se croiseront le 27 septembre.

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Le sélectionneur souhaite donner sa chance à un maximum de joueurs avant d’affiner ses choix. Parmi les 44 convoqués, 16 ont participé au dernier Mondial, et 16 autres pourraient connaître leur première sélection, dont 11 sont appelés pour la première fois en équipe nationale. Il y a par exemple Said El Mala de Cologne, Noah Atubolu de l’Eintracht Francfort, son coéquipier en club Younes Ebnoutalib, Mika Baur du Celtic, ainsi que 4 de Fribourg : Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt et Derry Scherhant. Joshua Kimmich sera le capitaine et Marc-André ter Stegen fait son retour après 15 mois d’absence. Le gardien Finn Dahmen est lui convoqué pour les deux listes. À noter des absences, dont certaines importantes comme celles de Deniz Undav et Leroy Sané. Oliver Baumann a également été laissé sur la touche, tout comme Leon Goretzka blessé et Angelo Stiller, malade.

Les listes de Jürgen Klopp :

Équipe 1 pour les Pays-Bas et la Grèce :

Gardiens : Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Défenseurs : Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan), Nathaniel Brown (Bayern Munich), Max Rosenfelder (SC Fribourg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Philipp Treu (SC Fribourg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

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Milieux de terrain : Nadiem Amiri (FSV Mayence 05), Bambase Conte (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Fribourg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Munich), Lennart Karl (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United)

Attaquants : Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort), Kai Havertz (FC Arsenal)

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Équipe 2 pour la Serbie et la Grèce :

Gardiens : Noah Atubolu (Eintracht Francfort), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Munich)

Défenseurs : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Milieux de terrain : Karim Adeyemi (FC Barcelone), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Munich), Said El Mala (FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Munich), Derry Scherhant (SC Fribourg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Attaquants : Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort), Nick Woltemade (Juventus Turin)