Manchester United : un grand d’Europe veut récupérer Leny Yoro sur le gong

L’AC Milan vit une fin de mercato particulièrement intense. Après avoir profondément remodelé son organisation durant l’été et confié les clés du projet sportif à Rúben Amorim, le club lombard continue de travailler pour offrir à son nouvel entraîneur un effectif capable de répondre à ses ambitions. Les Rossoneri ont déjà frappé très fort avec les arrivées de Gonçalo Ramos, Mario Gila et Diego Moreira, tandis que plusieurs départs ont également animé les dernières semaines. Le dossier Santiago Giménez, attendu du côté de Porto, doit encore être officialisé, mais Milan n’a pas prévu de s’arrêter là dans sa quête de renforts.

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Les derniers besoins identifiés sont désormais clairement établis. Milan souhaite encore mettre la main sur un défenseur central et un ailier gauche afin de compléter le groupe d’Amorim. Dans cette dernière ligne droite, Jorge Mendes apparaît comme un acteur particulièrement important. Le puissant agent portugais a déjà joué un rôle majeur dans plusieurs opérations milanaises cet été, notamment pour Gonçalo Ramos et Diego Moreira, mais aussi dans le départ de Rafael Leão vers Galatasaray. Son influence pourrait de nouveau être utilisée pour débloquer certaines pistes. Alejandro Baldé, Gonçalo Inácio ou encore Leny Yoro figurent parmi les joueurs liés à son entourage qui peuvent intéresser les dirigeants milanais, même si les dossiers présentent des niveaux de faisabilité très différents.

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Un point de chute pour Yoro ?

C’est justement le nom de Leny Yoro qui provoque un nouveau rebond dans les dernières heures du mercato. Selon Tuttosport, l’AC Milan pourrait tenter sa chance pour le défenseur français de Manchester United sur le gong. Le profil du joueur plaît forcément aux Rossoneri, qui cherchent précisément un renfort dans l’axe et connaissent également très bien ses qualités par l’intermédiaire d’Amorim. Le technicien portugais a travaillé avec Yoro à Manchester United et connaît donc parfaitement son potentiel. Sa situation pourrait ainsi être surveillée jusqu’aux dernières heures du marché, alors que le club anglais serait susceptible d’écouter une proposition importante pour un joueur dont la valeur est estimée autour de 50 millions d’euros. Attention toutefois à ne pas aller trop vite dans ce dossier.

À ce stade, il n’existe aucune négociation entre l’AC Milan et Manchester United pour Leny Yoro, qui débute d’ailleurs sur le banc ce dimanche contre Ipswich. Il s’agit d’une piste à surveiller plutôt que d’un transfert avancé, avec Jorge Mendes qui pourrait éventuellement jouer les intermédiaires si Milan décidait d’accélérer. Les Rossoneri doivent également composer avec plusieurs autres dossiers défensifs, Gonçalo Inácio restant notamment une cible particulièrement appréciée en raison de sa connaissance d’Amorim et de son profil. Le temps presse néanmoins et les dernières heures du mercato pourraient réserver quelques surprises. Milan veut encore renforcer sa défense et, même si aucune discussion n’est engagée aujourd’hui pour Yoro, le nom du Français pourrait bien refaire surface au moment où le marché s’apprête à se refermer.