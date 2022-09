Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

Il aura eu beau tout tenter, jusque dans les dernières heures du mercato. Cristiano Ronaldo reste un joueur de Manchester United pour cette saison. Du moins jusqu'en janvier car c'est à peu près la seule certitude. Ses derniers espoirs de départ ont pris fin hier lorsqu'on a appris par le biais d'El Chiringuito qu'il n'irait pas au Sporting CP, ni à Naples, les deux derniers clubs qui étaient encore sur le dossier. Le couperet est tombé. Il reste bien malgré lui à Old Trafford et disputera l'Europa League.

Erik ten Hag a toujours clamé publiquement qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo malgré ses velléités de départ et un comportement qui en a agacé certains au club, et même au sein du vestiaire. L'entraîneur mancunien souhaite ranger l'attaquant à ses côtés mais il sait aussi que sa préparation a largement été tronquée, notamment à cause des questions liées à son avenir. À part à Brentford (2e journée, défaite 4-1), il n'a d'ailleurs pas démarré le moindre match de Premier League depuis la reprise.

Ronaldo doit se faire une raison

Si Ronaldo n'a toujours pas marqué cette saison, il n'est pas passé loin hier lors de la victoire à Leicester (1-0) avec son retourné acrobatique. «Dès le début, nous avons dit que nous avions planifié l’équipe avec lui, nous sommes heureux avec et il est heureux d'être ici. Nous voulons avoir du succès ensemble. La façon de jouer, l'ensemble des exigences, vous pouvez le voir à l'entraînement, Ronaldo en a la capacité. Il s'intégrera parce que... je n'ai pas à expliquer. C'est un grand joueur, avec de grandes capacités. Il s'adaptera à tous les systèmes et à tous les styles. Il sait quelles sont les exigences», martèle Ten Hag.

En d'autres termes, Ronaldo devra accepter sa condition et les matchs de coupe d'Europe le jeudi soir. Une nouveauté pour lui. En fin de contrat dans un an, et après avoir vu les plus grands clubs se refuser à lui (Bayern Munich, Chelsea, Atlético, Real Madrid), le quintuple Ballon d'Or a dû prendre un sérieux coup au moral et à l'ego. Mais on peut aussi compter sur sa mentalité de champion pour rebondir. Sa bonne entrée contre les Foxes lève déjà le voile sur son état d'esprit. Il est toujours déterminé à réussir.

Dans le onze contre Arsenal ?

Le Manchester Evening News révèle même qu'une grande partie des fans de United souhaitent le voir intégrer le onze de départ contre Arsenal ce week-end. L'idée germe sûrement dans la tête de Ten Hag qui ne souhaite pas lui offrir un rôle secondaire dans cette équipe. «C'est vraiment tôt dans la saison (pour déterminer un onze type). Nous avons plus de 11 joueurs titulaires. Ce que vous voyez maintenant, les joueurs peuvent le changer dans une, deux ou trois semaines.» Et le mieux pour CR7, c'est toujours de prendre la lumière, quitte à ce que ça l'aide à mieux quitter le club dans un avenir pas si lointain.