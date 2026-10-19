Le Barça dénonce un avantage du PSG, la presse anglaise fracasse Arsenal

Le Barça désavantagé contre le PSG ?

Le Barça devra se mesurer au PSG sans Eric Garcia et Jules Koundé, tous deux forfaits. Pas de quoi décourager les Catalans qui sont sur un brillant 11/11 toutes compétitions confondues et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. "L’heure de se mesurer au champion a sonné" souligne le média catalan tandis que Mundo Deportivo parle d’un duel au sommet entre les deux plus belles équipes d’Europe. Un duel au sommet certes, mais déséquilibré à en croire Sport qui n’hésite pas à parler d’un avantage pour les Parisiens au vu des minutes jouées par les cadres depuis le début de la saison. "Dembélé va recevoir le Barça très reposé" mentionne le quotidien avant d’étayer son propos en comparant les temps de jeu des membres des deux formations depuis le début de la saison à commencer par le Ballon d’Or parisien. 140 minutes en 2 matchs de Ligue des Champions disputés et 238 minutes en Ligue 1 reparties sur 5 matchs. Des absences répétées liées au management de Luis Enrique à l’exception du match face au LOSC où Dembélé était blessé. Et la presse catalane ne s’arrête pas là dans sa comparaison. Zaïre-Emery est le joueur à avoir disputé le plus de minutes côté parisien, tout juste moins de 80% alors que Kvhicha Kvaratskhelia n’en a disputé à peine 60% et Fabian Ruiz tout juste plus de la moitié. Rien en comparaison de Lamine Yamal, très utilisé par Hansi Flick, avec 91,5% de minutes jouées, mais aussi Raphinha, pourtant blessé qui a disputé 80% des minutes réparties sur seulement 8 journées.

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Arsenal, un vainqueur très critiqué

En Angleterre, nouvelle victoire sur la plus petite des marges d’Arsenal (1-0), cette fois-ci sur la pelouse de Nottingham Forest, grâce à un but tardif de Noni Madueke. Les Gunners continuent sur leur lancée avec une 6e victoire en 7 journées de championnat, mais continuent aussi de ne pas emballer la presse anglaise à l’image du Daily Mail qui qualifie carrément la bande d’Arteta comme les "unwatchables" qu’on peut littéralement traduire par les irregardables. “Pas d’étincelle, pas de flair et pas de magie, les invincibles sont devenus les irregardables”, ça a le mérite d’être clair. Mais pour le moment, Arsenal enchaîne et garde le contact avec Manchester City.

Bruno Genesio redonne confiance à Igor Paixão

L’OM a enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat et Igor Paixão a enfin marqué. Malheureux et maladroit depuis le début de saison, le Brésilien a enfin débloqué son compteur en fin de match sur la pelouse du SCO Angers. Une récompense qu’il doit en partie à son entraîneur, Bruno Genesio. « Ce qui est très important, ce sont les buts de tous nos joueurs offensifs et notamment d’Igor, qui en avait vraiment besoin pour retrouver de la confiance » avant de détailler son coaching. « Je vais vous faire une confidence. On l’a laissé jusqu’à la fin parce qu’on sait qu’en fin de match, il y a souvent des occasions, surtout quand l’adversaire doit se livrer. On s’est dit qu’il fallait le garder sur la pelouse, parce qu’il aurait une opportunité pour marquer. C’est bien, c’est important pour le mental des attaquants. Mais en dehors de son but, il a fait beaucoup de courses défensives et offensives et des prises de risques, qui ont été récompensées à la fin. » Une confiance qui doit permettre à Igor Paixão d’enfin lancer sa saison et d’aider l’OM, actuel 8e du classement, à poursuivre sa remontée.