Chelsea, Strasbourg : Emmanuel Emegha se fait incendier en Angleterre

Même si Marc Keller s’évertue depuis des mois à répéter que Strasbourg ne sera pas une succursale de Chelsea, on garde un oeil attentif en Angleterre sur les espoirs susceptibles de rejoindre les Blues dans un avenir proche, la passerelle étant effective. Ça l’est davantage en ce moment avec Emmanuel Emegha, fraîchement officialisé comme un futur joueur du club londonien, à la grande exaspération des supporters strasbourgeois.

Les dernières sorties du Néerlandais ont aussi dû raviver une certaine amertume à son égard, comme lorsqu’il avait indiqué avoir cru que Strasbourg se trouvait en Allemagne avant sa signature, ou quand il avait plaisanté en sous-entendant que son club n’avait pas gagné contre le PSG, Monaco, Rennes ou l’OL… parce qu’il n’était pas là. Ces déclarations seraient en partie à l’origine de sa suspension par son club pour le match face à Toulouse ce week-end, justifiée officiellement par un « non-respect par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club.»

Une réputation déjà entachée avant même d’avoir posé les pieds en Angleterre

Si le joueur s’est excusé depuis, cet épisode fait grandement réagir en Angleterre, et lui fait clairement office de mauvaise pub. «Ce transfert a suscité des inquiétudes chez certains supporters de Chelsea quant à l’attitude et la maturité du joueur, certains allant même jusqu’à affirmer qu’ils avaient recruté le mauvais attaquant de Strasbourg», écrit The Sun, qui relaye par la même occasion certains messages de fans de Chelsea : «on doit trouver un moyen de l’envoyer ailleurs et de faire venir Panichelli», écrit l’un, quand un second ajoute : «Reece (James), Enzo (Fernandez, les capitaines), Maresca, et l’équipe dirigeante, ne toléreront rien, alors j’espère que tous les problèmes sont réglés maintenant.»

The Independant écrit : «cet incident survient dans un contexte de mécontentement des supporters suite à l’acquisition de Strasbourg par le groupe propriétaire de Chelsea, BlueCo, en 2023. Ses propos ont mal été perçus et une autre polémique est née de son interview où il n’arrivait pas à situer Strasbourg sur la carte.» Le Daily Mail parle d’une «déclaration surprenante» concernant les lacunes géographiques du joueur. Le média suiveur de Chelsea, Chelsea News, ajoute : «heureusement, du moins pour les supporters de Chelsea, qu’Emegha n’est pas encore un joueur de Chelsea même si sa signature a déjà été annoncée par toutes les parties. Il semblerait qu’il y ait des problèmes en ce moment, des choses que Chelsea ne va pas du tout apprécier…» The Chelsea Chronicle enchaîne : «ce genre de dispute n’est jamais bon signe. (…) Chelsea va examiner la situation et prendre en compte plusieurs éléments. Premièrement, le comportement d’Emegha est préoccupant. En tant que capitaine du club, il ne devrait pas se trouver dans une telle situation», dans un billet d’humeur. Emegha va vite devoir se refaire une image en Angleterre, avant même d’y avoir posé les pieds…