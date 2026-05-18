Le PSG s’active de toutes parts pour sécuriser ses Titis

Réputé pour lancer les jeunes dans le grand bain, Luis Enrique aura-t-il le même réservoir dans les mois à venir ? Selon les dernières informations de L’Equipe, de nombreux Titis du club de la capitale sont en passe de poursuivre l’aventure avec les champions d’Europe en titre. Ainsi, l’ailier Adam Ayari (18 ans), longtemps courtisé par l’Ajax Amsterdam, devrait bien parapher son bail professionnel. Et ce n’est pas le seul.

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Parmi les autres espoirs du PSG, Arthur Vignaud (18 ans) devrait lui aussi s’inscrire dans la durée à Paris. Après avoir fait son apparition à l’entraînement des pros, le gardien parisien serait disposé à signer avec le PSG. Même son de cloche pour le défenseur Samba Coulibaly (18 ans). Courtisé par le Bayern Munich mais également le Paris FC, Pierre Mounguengue - qui est récemment entré en jeu contre Lorient - serait lui aussi tenté à l’idée de signer pro.

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Yohan Cabaye multiplie les discussions

Alors que la génération 2008 a permis au club parisien d’attendre les demi-finales de Youth League (le PSG a finalement été éliminé par le Real Madrid), Yohan Cabaye continue quoi qu’il en soit de s’activer de toutes parts pour retenir ces jeunes promesses dans la Ville Lumière. Des discussions qui ne devraient toutefois pas suffire à conserver certains Titis.

Dans cette optique, le quotidien français affirme que le jeune milieu de terrain Aymen Assab, âgé de 17 ans, se dirigerait lui vers un départ du côté de l’AS Monaco. Convoité à l’étranger, le défenseur Hermann Malonga (18 ans) pourrait lui aussi prendre son envol dans les semaines à venir. Enfin, l’avenir du gardien Martin James, actuellement blessé, reste plus que jamais incertain malgré une très belle campagne de Youth League. Affaire(s) à suivre…