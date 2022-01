Aston Villa : les premiers mots de Lucas Digne

La suite après cette publicité

Officiellement transféré, ce jeudi, à Aston Villa contre un chèque de 30 millions d'euros, le désormais ancien latéral gauche d'Everton a livré ses premières impressions sur la chaîne du club. Dans un premier temps, l'international français de 28 ans (43 sélections) a tenu à souligner l'importance de Steven Gerrard sur le banc des Villans pour expliquer son choix de rejoindre l'actuel 14ème de Premier League. «C’était la raison principale. Je suis venu ici pour le manager. J’ai eu une très bonne rencontre avec lui et nous avons parlé plusieurs fois pendant le mois. Je ressens son envie de gagner, de montrer son football comme entraîneur, le football offensif, la possession. Je sens que c’est ce que je veux et ce que je veux montrer aux fans.»

Par ailleurs, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain a également mis en exergue le projet ambitieux des Villans, symbolisé dernièrement par l'arrivée de Philippe Coutinho : «je suis vraiment content d’être ici. C’est un gros projet après la signature de Philippe (Coutinho) et le club a dépensé beaucoup d’argent l’été dernier. Le projet est vraiment intéressant. Vous pouvez voir depuis l’été dernier que le projet va dans le bon sens, et je pense que tous les joueurs veulent être ici pour faire partie de ce projet. Je vais essayer de me ressaisir. Je suis un gagnant et je veux gagner à chaque fois et montrer ma qualité.»