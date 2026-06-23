Coupe du Monde
CdM 2026 : nouveau risque d’orage pour Norvège-France
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@Maxppp
La France a validé son ticket pour les 16es de finale de cette Coupe du Monde 2026 après sa victoire sur l’Irak hier 3-0. Ce match a été perturbé par un orage causant une interruption de 2h à la pause et le risque est réel pour le troisième et dernier match des Bleus en phase de poules face à la Norvège ce vendredi (21h, heure française).
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Les prévisions météorologiques font part de possibles perturbations sur le Gillette Stadium de Foxborough, dans la banlieue de Boston. Le risque est tout de même moindre qu’hier à Philadelphie. Selon les météorologues locaux, il y aurait 17% de chances d’avoir un nouvel orage.
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