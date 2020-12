Ligue 1 : le retour des fans dans les stades encore repoussé !

Depuis la reprise du football, les stades sonnent creux. Sans public, les clubs doivent s'adapter à un manque d'ambiance, mais surtout à un manque à gagner financier. C'est pourquoi le retour progressif des supporters dans les stades peut s'avérer primordial. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait fixé la date du 15 décembre comme objectif.

Mais, Jean-Michel Blanquer, invité sur BFM-TV, a évoqué une date plus lointaine, en janvier : « il faut l'espérer, c'est en tout cas ce que nous avons à l'esprit. C'est à confirmer en fonction de l'évolution épidémique. Quand ça aura lieu, ce sera dans une perspective proportionnelle et non pas avec un chiffre en valeur absolue, comme les 5.000 de ces derniers mois. Ça peut être proportionné à la taille de l'endroit. 25% de la capacité d'un stade ? Ça peut être ça, un siège sur 4, un siège sur 2, ça dépend des données épidémiques ».