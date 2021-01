Liga : le Betis arrache le match nul en toute fin de rencontre face à la Real Sociedad

Joli choc de cette 20ème journée de Liga ce samedi. La Real Sociedad, 6ème, recevait le Betis Séville, 8ème à Anoeta. Et ce sont les basques qui ouvriront la marque dans cette rencontre au retour des vestiaires, par l’intermédiaire d’Alexander Isak (48e), qui offrira une passe décisive 10 minutes plus tard à son capitaine Mikel Oyarzabal, le basque double la mise à la 57ème minute. L’ailier de 23 ans, formé au club inscrit son 8ème but de la saison, il est le meilleur buteur de la Real Sociedad dans cet exercice. À la 85ème minute, Sergio réduit l’écart de la tête. Un but qui donne de l'espoir aux Beticos, qui inscrivent un second but dans les derniers instants du match grâce à la légende du club Joaquin, 39 ans.

Avec ce match nul, les partenaires de David Silva, toujours absent depuis sa blessure musculaire contractée fin décembre, restent 6ème mais et ne profitent pas du match nul de Villarreal qui n’a pas réussi à s’imposer face à Huesca un peu plus tôt dans la journée. Le Betis continue de surfer sur sa bonne dynamique (4 victoires sur les 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues) et restent à la 8ème place.