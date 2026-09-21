Real Madrid : mais où est passé Bernardo Silva ?

Il avait pourtant fait du Real Madrid sa priorité. Arrivé libre de Manchester City cet été, Bernardo Silva avait, en effet, été convaincu par José Mourinho lui-même, qui l’avait appelé pour lui exposer directement son projet. Le choix était donc clair : plutôt que le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid, l’international portugais (113 sélections, 14 buts) avait privilégié le Real, avec l’idée de retrouver un rôle majeur dans un effectif taillé pour les grands rendez-vous. De son côté, Mourinho en avait fait une demande personnelle, considérant sa polyvalence et son expérience comme des atouts importants pour remodeler son milieu de terrain.

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282 minutes de jeu, 0 but

«Le Real Madrid CF et Bernardo Silva ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028», se félicitait la Casa Blanca. Oui mais voilà, les premières semaines du Portugais dans la capitale espagnole ont rapidement installé une contradiction. Présenté comme une pièce centrale du nouveau projet porté par le Special One, le gaucher d’1m73 n’a finalement été titularisé qu’à trois reprises pour un bilan famélique : 282 minutes de jeu en 6 apparitions, 0 but et 1 seule passe décisive. Utilisé dans le cœur du jeu aux côtés de Valverde lors de sa première titularisation, le natif de Lisbonne a ensuite été repositionné plus haut sur le terrain.

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Problème, le numéro 20 des Merengues souffre, aujourd’hui, de la concurrence féroce au milieu de terrain avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham ou encore Güler, qui offrent à Mourinho de nombreuses combinaisons. «Il s’est présenté à la pré-saison dans une condition physique assez inférieure, il doit progresser», expliquait également l’ancien coach de l’Inter Milan pour justifier le faible temps de jeu de son protégé en ce début d’exercice. Malheureusement pour l’ex-joueur de Benfica et de l’AS Monaco, les semaines passent et rien ne change. Resté sur le banc des remplaçants lors de la victoire de la Casa Blanca face à Elche, Silva n’a disputé que 8 petites minutes de jeu, ce dimanche, dans le derby madrilène (1-2). Boudé par son entraîneur, le milieu offensif lusitanien se retrouve dans une situation inquiétante.

Un problème physique ou tactique ?

«La contradiction de Bernardo Silva : il a choisi le Real Madrid pour être titulaire, mais n’a disputé que trois matchs en tant que titulaire», résume Sport, ce lundi matin, dans un long article consacré au Portugais. Le paradoxe est d’autant plus intéressant que le nouveau technicien madrilène n’a jamais semblé considérer Silva comme un simple joueur de complément. Sa signature répondait d’ailleurs précisément au besoin d’un élément capable de s’adapter à plusieurs configurations. Le technicien portugais l’a ainsi utilisé dans un double pivot, tandis que son profil technique lui permet également d’occuper un rôle plus offensif. Cette polyvalence est à la fois sa force et, paradoxalement, ce qui peut compliquer sa situation.

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En effet, dans un effectif où plusieurs joueurs ont un statut ou un rôle clairement identifié, Bernardo Silva peut, lui, devenir celui que l’entraîneur déplace en fonction des besoins. L’énigme semble donc moins tenir à sa place dans les plans de Mourinho qu’à la hiérarchie mouvante du milieu madrilène. Les suspensions de Silva, Camavinga et Güler avaient par exemple obligé Mourinho à modifier son milieu face à l’Inter, preuve que son absence peut rapidement peser sur les choix du technicien. Reste désormais à savoir si Bernardo Silva finira par transformer cette polyvalence en véritable statut de titulaire régulier, ou si elle restera ce qui lui permet surtout d’être la pièce idéale pour compléter le onze sans en être systématiquement l’une des premières certitudes. En attendant, le Real Madrid pointe à la 4e place de Liga et compte déjà 6 longueurs de retard sur le FC Barcelone…