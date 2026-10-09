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Le Paris FC prolonge Adama Camara

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Adama Camara @Maxppp

Comme révélé hier soir par Le Parisien et confirmé par nos informations, Adama Camara a prolongé son contrat au Paris FC d’un an, jusqu’en 2028. Une juste récompense pour le joueur de 29 ans, devenu international malien durant la trêve internationale, qui est un pilier du club francilien. Le PFC vient d’ailleurs d’officialiser la nouvelle.

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«Le milieu parisien, pur produit du football francilien, prolonge dans la capitale jusqu’en juin 2028. Le Paris FC se réjouit de poursuivre la collaboration avec le joueur dont le parcours, la détermination et la progression illustrent pleinement les valeurs du club», annonce la formation francilienne. Titulaire depuis le début de la saison au poste de latéral droit, le milieu de formation a progressé avec le Paris FC, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance du Racing CFF en National 2.

Pub. le - MAJ le
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