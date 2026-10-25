Man United : Bruno Fernandes laissé sur le banc contre Bournemouth

Manchester United traverse une période délicate et Michael Carrick a décidé de frapper fort avant la réception de Bournemouth, ce dimanche à 15h, lors de la huitième journée de Premier League. Selon The Athletic, Bruno Fernandes débutera la rencontre sur le banc, une décision qui intervient quelques jours après les critiques du capitaine mancunien envers les choix tactiques de son entraîneur, à la suite de la lourde défaite contre Côme en Ligue des Champions (4-1). Alors que les Red Devils occupent une inquiétante 15e place au classement, ce choix interpelle tant le Portugais demeure l’un des joueurs majeurs de l’effectif. Reste à savoir si cette mise à l’écart constitue une sanction ou une décision purement sportive.

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Interrogé vendredi sur les déclarations de son milieu offensif, Carrick avait pourtant tenté de calmer les tensions, assurant qu’il n’existait aucune division au sein du groupe. « Il n’y a pas de division. Nous devons simplement nous remettre à faire ce que nous faisons le mieux », avait-il expliqué, avant d’être questionné sur le brassard de son capitaine. « Va-t-il rester capitaine ? Le plus important, c’est l’équipe. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Quelle que soit la situation, je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Quant à savoir si je lui ai parlé ou non, je ne pense pas que ce soit le moment d’entrer dans les détails. » Dans un contexte où Manchester United doit impérativement redresser la barre, l’absence de Bruno Fernandes au coup d’envoi risque donc d’alimenter les interrogations autour de la relation entre les deux hommes.