Mercato : les 4 priorités estivales du PSG sont connues

C’est un été particulièrement chaud qui s’annonce du côté de Paris. En juillet et août derniers déjà, le PSG avait réalisé bon nombre de transferts, mais force est de constater avec le recul que la plupart des joueurs recrutés n’ont pas apporté grand chose. Carlos Soler en est peut-être le parfait exemple. Cet été, pas le droit à l’erreur donc, et sur Foot Mercato, nous vous avons déjà dévoilé en exclusivité plusieurs noms suivis par les décideurs parisiens. C’est le cas de Victor Osimhen notamment, priorité du club pour le secteur offensif, mais ce dernier n’est pas forcément très intéressé…

Le secteur offensif ne sera logiquement pas le seul chantier parisien, puisque l’effectif de Christophe Galtier - dont l’avenir est aussi très flou - a des lacunes un peu partout. Mais c’est surtout aux avant-postes que vont se concentrer les efforts de la direction. Selon les informations de Téléfoot, les décideurs franciliens ont déjà choisi les 4 postes prioritaires à renforcer pendant le mercato estival qui ouvrira ses portes d’ici quelques semaines.

De nouvelles têtes attendues devant

Le PSG veut ainsi recruter du monde en attaque. Un attaquant de pointe, un second attaquant et un ailier sont ainsi attendus cet été. Une refonte quasi-intégrale du secteur offensif plutôt logique, quand on sait que Neymar est poussé vers la sortie, que Messi devrait partir au terme de son contrat, et qu’Hugo Ekitike n’a pas convaincu grand monde. Même si, comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, l’ancien Rémois n’a pas vraiment envie de quitter la capitale.

Puis, le club de la capitale cherche aussi un milieu de terrain au profil plutôt défensif, notamment suite au passage de Danilo Pereira dans un rôle de défenseur central. Le PSG ne semble donc, pour l’instant, pas chercher de défenseur central supplémentaire à Milan Skriniar, dont l’arrivée est bouclée. Ce qui peut aussi nous donner quelques indices sur l’avenir de Sergio Ramos, qui semble désormais plus proche de rester à Paris que jamais. Rendez-vous cet été…