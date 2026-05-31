Liverpool : le message d’adieu d’Ibrahima Konaté

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. En fin de contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté a pris la décision de quitter les Reds ce dimanche. L’annonce a été officiellement faite dans un communiqué paru sur les réseaux sociaux du club de la Mersey. De son côté, le défenseur français, qui va participer à la Coupe du Monde avec les Bleus, a livré un message touchant sur son départ ce dimanche :

La suite après cette publicité

Thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/F8yhfzqxfR — Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) May 31, 2026

«Cher Liverpool. Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais changé. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce badge. À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable. Anfield est vraiment un lieu spécial, et jouer devant vous était quelque chose que je n’ai jamais pris pour acquis. Je suis profondément attristé de ne pas avoir eu l’occasion de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. À ce moment-là, je ne savais pas que ce serait ma dernière fois portant ce maillot devant vous. Du fond du cœur, merci pour tout. Je vous aime tous et emporterai Liverpool avec moi partout où j’irai. Ce n’est pas un au revoir facile, mais il est temps pour un nouveau défi et un nouveau chapitre. À bientôt, Inshallah. YNWA.»