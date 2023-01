Rennes - PSG : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La 19e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un choc intéressant entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Les Bretons s’organisent dans un 3-5-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Christopher Wooh, Joe Rodon, Arthur Theate et Adrien Truffert organisent la défense. Le milieu de terrain est assuré par Lesley Ugochukwu, Lovro Majer et Désiré Doué. Devant, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri forment l’attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain s’articule dans un 3-4-2-1 où Gianluigi Donnarumma est dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira tandis que Nordi Mukiele et Juan Bernat officient comme pistons. Warren Zaïre-Emery et Vitinha se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Lionel Messi et Hugo Ekitike sont associés avec Neymar en soutien. Kylian Mbappé est sur le banc.

Le Stade Rennais surprend le PSG !

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Wooh, Rodon, Theate - Traoré, Majer, Ugochukwu, Doué, Truffert - Kalimuendo, Gouiri

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Mukiele, Zaïre-Emery, Vitinha, Bernat - Neymar - Messi, Ekitike

