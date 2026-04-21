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Premier League

Man United veut doubler le PSG et Man City pour Eduardo Conceição

Par Allan Brevi
1 min.
Eduardo Conceiçao (Palmeiras) @Maxppp

Manchester United entre dans une bataille européenne très relevée pour s’attacher les services d’Eduardo Conceição, considéré comme l’un des plus grands talents actuels du football mondial. Selon les informations du Daily Mail, les Red Devils préparent une offre d’environ 40 millions d’euros pour le jeune milieu offensif de 16 ans évoluant à Palmeiras, avec aussi des bonus toujours en discussion. Le club anglais a déjà entamé des contacts et cherche désormais à formaliser sa proposition dans un dossier où la concurrence est particulièrement dense.

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En effet, Manchester United devra notamment faire face à Manchester City et au Paris Saint-Germain dans ce dossier, qui sont également intéressés par le joueur. Les pensionnaires d’Old Trafford ont déjà vu une première approche refusée par Palmeiras, tandis que les Citizens et le PSG suivent de près le dossier. Le club brésilien, de son côté, espère faire monter les enchères et ne compte pas céder facilement son prodige, déjà comparé aux plus grands talents issus de son centre de formation. Affaire à suivre…

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