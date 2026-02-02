Douglas Costa va rebondir en…quatrième division italienne

Pour tous les amoureux de highlights, le nom de Douglas Costa est presque sacré. Ancien ailier du Bayern Munich et de la Juventus Turin, le Brésilien a cassé des reins à foison en Europe pendant des années. Pourtant depuis 2021, l’ancien international brésilien (31 sélections, 3 buts) connaît une fin de carrière assez éloignée de son talent.

La suite après cette publicité

Après des aventures contrastées à Gremio, le LA Galaxy, Fluminense et Sydney, Costa va rebondir en quatrième division transalpine, au Chievo Vérone, comme l’explique Sky Italia. L’ancien du Shakhtar Donetsk s’est engagé pour six mois et a fait part de sa satisfaction au micro des médias italiens : «je suis ravi d’être de retour en Italie après tant d’années : j’y ai toujours été chaleureusement accueilli.»