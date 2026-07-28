Strasbourg a bouclé l’arrivée de son nouveau gardien en provenance de Chelsea

Strasbourg cherchait un nouveau gardien depuis le retour de prêt de Mike Penders à Chelsea. Le club alsacien souhaite désormais installer un nouveau numéro un capable de répondre aux exigences d’Hugo Oliveira, pour qui le portier occupe une place centrale dans la construction du jeu. Dans un premier temps, le Racing avait décidé de mettre Gabriel Slonina à l’essai. Le gardien international américain de 22 ans, également sous contrat avec Chelsea, devait être observé pendant plusieurs semaines, notamment sur la qualité de son jeu au pied.

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« Le gardien sera capital dans notre philosophie. Il fait pleinement partie de la construction du jeu, il est un vrai joueur de champ et le premier attaquant de l’équipe », avait expliqué le nouvel entraîneur du Racing, Hugo Oliveira. L’objectif était de déterminer s’il pouvait s’imposer comme le futur titulaire dans les cages strasbourgeoises. Mais Strasbourg devrait finalement miser sur un autre élément du club londonien. Selon Fabrizio Romano, Filip Jörgensen est désormais tout proche de rejoindre le RCSA, alors qu’un accord serait quasiment conclu entre les différentes parties.

Un nouvel élément de Chelsea file au Racing

Le gardien danois avait déjà été identifié comme une solution alternative en cas de doute concernant Slonina. Les derniers détails portent encore sur les conditions salariales de l’opération, mais le transfert semble désormais imminent. Alors que la concurrence devrait se jouer entre Robert Sanchez et Mike Penders, le Danois était sur le point d’être vendu par les Blues. Filip Jörgensen a d’ailleurs quitté le camp de préparation de Chelsea afin de finaliser son départ et devrait prochainement devenir le nouveau gardien du Racing Club de Strasbourg.

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Derrière Robert Sanchez la saison dernière, Jörgensen avait disputé 12 rencontres, toutes compétitions confondues, dont cinq matchs de Premier League. Il avait notamment été aligné en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, où le Danois avait grandement été critiqué pour une boulette en offrant le troisième but à Vitinha. Formé à Villarreal avant son arrivée à Londres, il devrait faire le chemin inverse de Valentín Barco, en passe de s’engager avec Chelsea, qui continue d’échanger les joueurs avec son club partenaire alsacien.