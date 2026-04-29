Le vestiaire du Real Madrid est plus que jamais en guerre interne

La saison du Real Madrid s’étire comme une lente agonie, un crépuscule sans éclat pour un club qui ne vit que dans la lumière. Éliminé prématurément de la Coupe du Roi après une défaite humiliante face à Albacete, un adversaire de division inférieure, puis sorti de la Ligue des Champions par le Bayern Munich avant les derniers actes, le géant madrilène regarde les trophées lui échapper avec une impuissance presque inhabituelle. En Liga, la dérive est tout aussi flagrante, distancée par un FC Barcelone qui file vers le titre avec une avance confortable à quelques journées de la fin. L’impression dominante n’est pas seulement celle d’un échec, mais d’un effondrement progressif, comme si chaque semaine retirait un peu plus de certitudes à un groupe autrefois souverain.

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Le constat est d’autant plus cruel qu’il s’inscrit dans la durée. Une deuxième saison consécutive sans titre majeur se profile, un scénario presque impensable à Madrid où l’exigence est absolue. Les dernières performances ont laissé une sensation de vide, une incapacité à répondre dans les moments décisifs, à commencer par cette campagne européenne interrompue avant le dernier carré et une Liga déjà promise à l’ennemi catalan. Sur le banc, la situation n’a rien arrangé. Le passage de Xabi Alonso, censé incarner un renouveau, s’est achevé brutalement, laissant place à l’intérim fragile de Álvaro Arbeloa. Déjà contesté, déjà condamné en interne, l’ancien latéral ne semble être qu’une parenthèse dans un club qui cherche désespérément un nouveau guide.

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Un climat délétère en interne

Mais au-delà des résultats, c’est le climat interne qui inquiète le plus. Depuis l’élimination européenne, les joueurs apparaissent abattus et résignés, comme si la saison avait brisé quelque chose de plus profond que la simple ambition sportive. Les témoignages évoquent une atmosphère lourde, un vestiaire silencieux après les défaites, proche de l’enterrement, où aucun leader ne prend véritablement la parole. Les entraînements eux-mêmes seraient devenus le théâtre de tensions diffuses, de regards fuyants et de mots mal retenus. Selon El Chiringuito, des frictions ont émergé entre certains cadres, révélant des fissures longtemps dissimulées derrière les succès passés.

Cette fracture s’étend désormais à la relation entre joueurs et encadrement. Le lien avec le staff s’est distendu au fil des semaines, alimenté par des décisions contestées et des incompréhensions croissantes. La mise en retrait de certains cadres, les choix tactiques fluctuants et une communication jugée défaillante ont accentué le malaise, au point de créer une véritable défiance interne. Plusieurs départs sont envisagés, comme si un cycle entier arrivait à son terme. Le Real Madrid, habitué aux révolutions maîtrisées, semble cette fois pris dans une tempête plus profonde, où l’urgence de reconstruire se heurte à la gravité d’un vestiaire en guerre contre lui-même. A voir désormais qui sera le futur commandant de bord, à l’heure où la rumeur d’un retour de José Mourinho enfle en Espagne.