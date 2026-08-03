LdC : le groupe de l’OL avec plusieurs absents

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais va jouer son premier match officiel de la saison après avoir multiplié les amicaux. Direction Prague pour défier le Sparta dans le cadre du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Pour ce choc, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 22 joueurs.

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🦁 Le premier groupe de la saison pour le déplacement à Prague, ce mardi à 20h ! 👊🔴🔵#SpartaOL pic.twitter.com/PpfHG5MHx6 — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2026

On retrouve notamment le capitaine Corentin Tolisso ou encore les tauliers Clinton Mata, Dominik Greif et Tyler Morton. Malick Fofana, qui a été placé sur la liste B, est aussi du voyage. Tout comme les recrues estivales Mohamed Ouéadrogo, Loïs Openda, Julien Duranville ou encore Kail Boudache. En revanche, Felix Bacheer (pas qualifié) et Mads Bistrup sont absents, tout comme le couteau-suisse Pavel Sulc, Khalis Merah ou encore Nicolas Tagliafico.