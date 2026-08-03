Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’OL avec plusieurs absents

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paulo Fonseca en conférence de presse @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Sparta Lyon Voir sur CANAL+

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais va jouer son premier match officiel de la saison après avoir multiplié les amicaux. Direction Prague pour défier le Sparta dans le cadre du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Pour ce choc, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 22 joueurs.

La suite après cette publicité

On retrouve notamment le capitaine Corentin Tolisso ou encore les tauliers Clinton Mata, Dominik Greif et Tyler Morton. Malick Fofana, qui a été placé sur la liste B, est aussi du voyage. Tout comme les recrues estivales Mohamed Ouéadrogo, Loïs Openda, Julien Duranville ou encore Kail Boudache. En revanche, Felix Bacheer (pas qualifié) et Mads Bistrup sont absents, tout comme le couteau-suisse Pavel Sulc, Khalis Merah ou encore Nicolas Tagliafico.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier