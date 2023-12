Liverpool : Van Dijk envoie un message fort à la concurrence

Liverpool se déplace à Turf Moor pour y affronter Burnley ce mardi, à 18h30, pour le compte de la 19e journée de Premier League. Un match piège sur le papier qui devrait tout de même tourner à l’avantage des Reds, tenus en échec face à Arsenal samedi dernier (1-1). Deuxième au classement avec 39 points, juste derrière les Gunners (40), l’équipe de Jürgen Klopp est bien parti pour jouer le titre jusqu’à la fin de la saison. Mais pour cela, il faudra maintenir le même niveau d’exigences, tout en distançant au fil du temps les concurrents.

Virgil Van Dijk connait bien cette situation, après avoir bataillé ces dernières années avec Manchester City pour le trophée final. Le Néerlandais est satisfait de son équipe, et a prévenu les autres cadors de Premier League quant à la course au titre. «Nous sommes en décembre, il reste encore tellement de matchs à jouer. La course au titre n’a pas lieu maintenant : en février ou mars, nous pourrons voir qui se bat pour le titre. Il faut maintenant veiller à rester au-dessus, dans la partie haute du classement. Avec de la cohérence, nous avons la qualité pour le faire, mais la régularité est la chose la plus difficile à réaliser en tant que joueurs et en tant qu’équipe», a-t-il déclaré avant d’affronter Burnley, ce samedi.