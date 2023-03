Sony va produire une série animée sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi va avoir le droit à sa propre série animée. Comme le rapporte Deadline, le champion du monde 2022 s’est associé à Sony Music Entertainment pour produire un programme à son effigie. La série, destinée à un public jeune, dépeindra le septuple Ballon d’Or comme un enfant aventureux à travers un jeu vidéo.

«Depuis que je suis petit, j’ai toujours aimé les dessins animés et mes enfants sont de grands fans des personnages d’animés. Participer à un projet d’animation me rend heureux, parce qu’il réalise un de mes rêves, a confié la Pulga. J’aimerais remercier Sony Music d’avoir rejoint le projet et nous espérons que tout le monde aimera le résultat.» Ce ne sera en revanche pas une première pour un sportif, puisque le basketteur français Tony Parker avait déjà fait l’objet d’une série animée ces dernières années, dans le programme Baskup Tony Parker.

