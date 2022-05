JT Foot Mercato : Pablo Longoria dessine les contours du futur OM

La suite après cette publicité

L’OM prépare la nouvelle saison

La fin de saison peut être magnifique pour l’OM. Les Phocéens peuvent encore remporter l'UEFA Conference League. Pablo Longoria, lui, est déjà porté sur la rentrée. Le chantier principal pour le président olympien est de prolonger Jorge Sampaoli, car l'Argentin ne dispose plus que d'un an de contrat. Selon L'Équipe, ces dernières semaines l'entourage du coach et la direction marseillaise ont multiplié les rendez-vous pour négocier les bases d'un nouveau contrat de deux ans avec une revalorisation salariale. D'ailleurs, un nouveau directeur du centre de formation pourrait débarquer dans les prochaines semaines après le départ de Nasser Larguet. Longoria a ciblé le directeur du centre de formation «d'un club historique de Liga» pour prendre les rênes de l'académie marseillaise. En ce qui concerne le mercato, selon nos informations, l’Olympique de Marseille fonce sur Isaak Touré (19 ans), prometteur défenseur central du Havre et de l’équipe de France des moins de 19 ans. Le jeune homme était même présent dimanche soir au Vélodrome pour assister à l'Olympico. Le gaucher est resté dans la Cité phocéenne avec ses représentants afin de négocier avec la direction marseillaise. Mais le joueur du Havre n'est pas le seul défenseur à être suivi puisque l'OM est aussi sur les traces d'Evan N'Dicka. Titulaire indiscutable au sein de la défense de l’Eintracht Francfort, l'ancien Auxerrois va partir cet été. Son prix est d'ailleurs fixé à 20 M€ par le club allemand. Sauf que Marseille devra compter sur la concurrence et la surpuissance financière de Newcastle.

Un avenir flou pour Zlatan

Zlatan Ibrahimovic songe à arrêter sa carrière en fin de saison, mais le choix est difficile pour le Suédois. Interviewé par ESPN, l’attaquant de l’AC Milan, qui est en fin de contrat en juin prochain ne sait pas s'il sera encore présent la saison prochaine. «Je suis proche de la sortie. J'ai un peu peur : si je dois arrêter, que dois-je faire ? Quel serait le prochain chapitre ? Je connais les différentes possibilités, je pourrais faire beaucoup de choses, mais l'adrénaline que j'ai maintenant sur le terrain, je ne sais pas si je pourrais la trouver ailleurs. J'essaie de repousser ce moment, de jouer et de marquer des buts.»

Le coup de pression de Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore réglé et il y a des tensions entre le club de la capitale et l'international français. On le sait depuis hier, le PSG a officialisé son stage au Qatar du 15 au 16 mai, juste après le coup de sifflet final de la 37e journée. Sauf que ce voyage dans le Golfe ne plaît pas à l’UNFP puisqu’il se déroule en même temps que la remise des trophées de l’UNFP. Et selon RMC Sport, Kylian Mbappé, qui est fortement pressenti pour remporter le titre de joueur de la saison, fait le forcing pour assister à la cérémonie. Paris ne veut pas partir au Qatar sans son numéro 7, des discussions ont donc été engagées. Si la direction parisienne veut faire prolonger son joueur star, ce n'est peut-être pas le moment de le froisser.