Philippe Clement est le nouvel entraîneur de l'AS Monaco

La suite après cette publicité

Une page se tourne à l'AS Monaco. Les dirigeants du club asémiste ont pris la décision, en cette période de fêtes, de se séparer de Niko Kovač après un an et demi de bons et loyaux services rendus par le technicien croate sur le Rocher. Si les résultats n'étaient pas forcément plus alarmants que cela après un début de saison 21-22 pourtant raté, les motivations monégasques étaient tout autres.

La direction de l'ASM souhaitait en effet changer de cap, notamment d'un point de vue tactique, avec l'ambition d'insuffler une dynamique basée sur du jeu offensif, avec beaucoup d'intensité et de verticalité, alors que certains problèmes de management auraient dérangé en interne. En ce sens, les Rouge et Blanc ont jeté leur dévolu sur Philippe Clement, qui officiait sur le banc du Club Bruges depuis l'été 2019.

Triple champion de Belgique en titre

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Philippe Clement au poste d’entraîneur. Le technicien flamand, 47 ans, a paraphé un contrat de 3 saisons.», indique ainsi le communiqué publié ce lundi 3 janvier par l'AS Monaco pour officialiser la nouvelle.

Le technicien belge de 47 ans a de son côté rapidement été convaincu par le projet présenté par l'AS Monaco et s'offrant clairement à lui. Le football offensif prôné par Philippe Clement, qui reste par ailleurs sur trois titres de champion de Belgique (2019 avec le KRC Genk puis 2020 et 2021 avec le Club Bruges), a donc fait pencher la balance en sa faveur. Une nouvelle aventure démarre désormais pour l'ancien défenseur central, qui quitte le pays pour la première fois de sa jeune carrière d'entraîneur.