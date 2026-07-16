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Coupe du Monde 2026 : la sortie énigmatique d’Harry Kane sur son avenir

Par Sasha Nahon
1 min.
Harry Kane @Maxppp

Éliminé en demi-finale de la Coupe du monde par l’Argentine (2-1), malgré l’ouverture du score des Three Lions, Harry Kane n’a pas voulu confirmer s’il disputera le Mondial 2030. Interrogé par Sky Sport Germany, le capitaine anglais a laissé planer le doute sur son avenir avec la sélection.

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« Il est trop tôt pour le dire. Je vois les choses d’année en année. Je me sens comme je le souhaite. J’adore jouer pour l’Angleterre. Mais bien sûr, quatre ans, c’est long. Pourtant, on voit bien que Messi est toujours aussi performant à un âge avancé. Je ne sais pas. Je dois d’abord digérer cette élimination. On a tout donné, mais ça n’a pas suffi », a confié l’attaquant du Bayern Munich.

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