Ça brûle entre Xabi Alonso et Chelsea

Xabi Alonso a quitté le Real Madrid depuis janvier dernier. Mais en Espagne, il fait encore parler de lui. Cette semaine, Florentino Pérez a assuré que le technicien espagnol n’était pas une erreur de casting au micro de Josep Pedrerol dans l’émission El Chiringuito. « Non. C’était la Coupe du Monde des Clubs et les problèmes physiques. Ensuite, nous avons fait un changement, cela s’est un peu amélioré, puis nous nous sommes de nouveau effondrés.» Hier, un autre taulier de la Casa Blanca a aussi défendu l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen : Kylian Mbappé. Le Français s’est offert une sortie médiatique coup de poing, durant laquelle il a taclé Alvaro Arbeloa tout en vantant les qualités et les mérites de Xabi Alonso.

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«J’entretiens d’excellentes relations avec Xabi, il va devenir un excellent entraîneur. Mais tout cela appartient au passé et nous devons regarder vers l’avenir», a admis le capitaine de l’équipe de France, qui a ajouté : «nous avons bien commencé la saison, nous avions tout. Puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. C’est très dur à encaisser car nous avions une structure et un style de jeu, mais nous avons tout perdu.» L’attaquant sous-entend que l’équipe tournait mieux avec Xabi Alonso qu’avec son successeur. Un avis que certains partagent. Xabi Alonso n’est plus là, mais les problèmes restent et se sont même aggravés. De son côté, l’ancien milieu de terrain est à des kilomètres de tous ces soucis.

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Ça avance bien entre Xabi Alonso et Chelsea

Ce qui l’intéresse en ce moment, c’est de savoir s’il reprendra du service et où ? En Angleterre, plusieurs médias ont indiqué qu’il attendait d’en savoir plus concernant l’avenir d’Arne Slot à Liverpool. Un club où il a évolué et où il se verrait bien revenir en tant que coach. Mais hier, le Néerlandais a assuré qu’il serait toujours sur le banc des Reds la saison prochaine. Tout cela laisse un boulevard à Chelsea, qui est aussi intéressé par Xabi Alonso. Après les départs d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior, les pensionnaires de Stamford Bridge cherchent un nouvel homme fort. Les noms d’Andoni Iraola, Filipe Luis, Marco Silva, Oliver Glasner ou encore de Cesc Fabregas ont été cités. Certains ont décliné, d’autres ne sont pas des priorités. Car la piste numéro 1 mène aujourd’hui à Xabi Alonso. Son profil est très apprécié par BlueCo.

Plutôt dans la semaine, The Athletic et AS ont d’ailleurs révélé que Chelsea est en contact avec le technicien, qui est ouvert aux discussions avec l’écurie londonienne. Ce vendredi, The Guardian apporte de nouveaux éléments. Ainsi, on apprend que les discussions progressent positivement entre les deux parties. De plus, Xabi Alonso, qui a appris de ses erreurs à Madrid, fait déjà l’unanimité auprès du vestiaire, qui le soutient et souhaite qu’il soit sur le banc l’an prochain. Les Blues estiment qu’il est le candidat idéal et l’homme de la situation capable de remettre sur de bons rails le club. Une bonne nouvelle pour les dirigeants anglais, qui n’ont pas encore d’accord avec leur cible favorite. Mais le Guardian précise que tout devrait s’accélérer après la finale de la FA Cup qui se tient samedi face à Manchester City. Le coach de 44 ans est intéressé, mais souhaite des garanties avant de signer, notamment un droit de regard sur le mercato. Ça sent bon pour les Blues !